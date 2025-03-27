Госкомитет нацбезопасности распространил пресс-релиз, в котором в очередной раз поугрожал гражданам ответственностью за распространение ложной информации. Поводом такого обращения стал пост журналиста Болота Темирова в соцсетях.

Накануне Темиров распространил видео, снятое от лица ребенка. На видео запечатлен черный автомобиль «Хонда», в котором сидят двое мужчин.

Ребенок, снимающий видео, говорит: «Вот эти люди пугают нас, когда нет папы».

Далее он снимает номер машины, а также более крупным планом мужчин, которые находятся в авто. Из диалога в видео становится понятно, что суд уже закончился и есть решение по отцу.

Мужчины говорят, что хотят что-то объяснить, однако дети (мальчик и девочка) настаивают, что им уже все рассказали адвокаты и люди из пробации.

«Это мы их проверяем сверху. Просто позови маму», — говорит мужчина из машины.

На что дети отвечают, что у них нет мамы, потому что она их бросила.

Болот Темиров написал в своем Телеграм-канале о том, что сотрудники ГКНБ «уже запугивают детей» на Иссык-Куле. По его словам, отца детей осудили по статье 278 «Массовые беспорядки».

«Но даже после этого они приезжают и запугивают в его отсутствие детей», — отметил Темиров.

В ГКНБ не стали давать разъяснений по ситуации и опубликованному видео. Там лишь отметили, что опровергают эту информацию, и призвали граждан не верить «провокационным, недействительным сообщениям».

Вместе с тем в спецслужбе предупредили об ответственности за распространение «подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор и хаос в Кыргызстане».

ГКНБ регулярно распространяет сообщения об ответственности за информацию, которую власти могут посчитать ложной или провокационной. При этом, силовики не ограничиваются только предупреждениями. Граждан Кыргызстана постоянно вызывают на допросы, задерживают и сажают в колонии за посты в социальных сетях.

Подробнее об этом можно почитать в исследовании «Клоопа» «Кого и за что репрессируют в Кыргызстане».

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