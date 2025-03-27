Бишкекский градоначальник Айбек Джунушалиев на заседании Бишкекского горкенеша (БГК) 27 марта дал разъяснения по расширению проспекта Айтматова, ради которого власти планируют демонтировать постройки на территории 66 частных домов.

Мэр заявил, что сейчас большая часть информации об этом «подается в одностороннем порядке». По словам Джунушалиева, в 1997 году владельцев домов и кафе при выдаче госактов уведомляли, что в будущем при реализации генплана проспект Мира расширят и компенсаций за отчужденные для этого земли местных жителей не будет.

«Они были уведомлены и знали о том, что будет расширение дороги; что при сносе заборов, домостроений компенсации не будет. Это решение принято не мной, не нынешним руководством, не вами, а было принято еще в 1997 году, когда им выдавались акты на эти участки», — подчеркнул мэр Бишкека.

При этом он добавил, что власти говорили лишь о том, что «в настоящее время не рассматривают компенсации», но не исключали рассмотрение этого вопроса.

Вместе с тем Джунушалиев отметил, что площадь каждого участка на проспекте Айтматова составляет более 10 соток, тогда как участки в черте городы должны быть «не более 4-5 соток».

По словам мэра, дом одного из местных жителей, который жаловался журналистам на то, что его землю заберут для расширения дороги, находится на муниципальной земле. «Рядом есть школа, а [дом] является ее котельной», — сказал Джунушалиев и добавил, что правоохранительные органы изучат, как эта территория оказалась в частных руках.

Депутат БГК Алмаз Аскар уулу возразил мэру, что все эти дома — частная собственность, которая защищается Конституцией и Земельным кодексом, а ее изъятие для государственных нужд должно компенсироваться. Мэр согласился с этим и заявил, что «никто не посягает на конституционные права и интересы горожан относительно их частной собственности». Однако попросил депутата при рассмотрении компенсаций определить, из каких источников власти должны их выплачивать.

Власти Бишкека расширяют проезжую часть на проспекте Айтматова до шести полос. Ради этого они срубили более тысячи тополей, а теперь собираются снести постройки на территории 66 частных домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2».

Ремонтом дороги занимается Управделами президента, накануне ведомство поделилось эскизом проекта. А его глава Каныбек Туманбаев отметил, что проспект расширяют по поручению президента.

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