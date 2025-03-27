Первомайский райсуд столицы 26 марта признал законным решение Первомайского акимиата «Об ограничении места мирных собраний». Теперь в центре города нельзя митинговать до 30 июня.

В качестве аргумента в райадминистрации напомнили, что Первомайский район — центральная часть столицы, где дислоцированы объекты стратегической важности: Жогорку Кенеш и Верховный суд. Кроме того, там расположена и центральная площадь.

«Общеизвестно, что площадь Ала-Тоо также стала и местом для проведения митингов, шествий, где граждане намереваются довести свои требования до руководства страны. А к площади примыкают вышеуказанные здания и сооружения стратегической важности», — говорится в заявлении акимиата.

Таким образом, мирные собрания по-прежнему нельзя проводить:

🔻на площади Ала-Тоо;

🔻на бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй;

🔻возле Жогорку Кенеша;

🔻в парке им. Панфилова;

🔻возле старой администрации президента;

🔻на территории сквера им. Турсунбаевой;

🔻возле Верховного суда;

🔻возле посольства России;

🔻возле зданий ГКНБ и МВД.

При этом запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

Прежний запрет действовал до конца марта. 1 апреля граждане, недовольные новой редакцией Земельного кодекса, намеревались провести мирный митинг возле здания Жогорку Кенеша.

В декабре 2024-го президент заявил, что за последние три года в Кыргызстане не было ни одного митинга. По его словам, в стране также «установилась стабильность» и «поднялась экономика».

Впервые запрет на проведение митингов ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства России прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд постоянно продлевал этот запрет.

Эти решения противоречат Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.

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