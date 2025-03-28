Кабмин утвердил положение о системе предварительной информации о пассажирах самолетов, поездов и международных автобусов. Такое постановление подписал глава правительства Адылбек Касымалиев, сообщили 27 марта СМИ.

Документ инициировал ГКНБ еще в 2020 году, а правительство приняло постановление «Об утверждении Положения о системе предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров».

В 2024 году стало известно о том, что авторы хотят внести изменения в документ — ГКНБ предложил расширить круг лиц, которых смогут проверять через систему предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров.

В спецслужбе поясняли, что намерены проверять пассажиров, чтобы «усилить меры по противодействию терроризму».

«Члены террористических и других транснациональных организованных преступных групп пользуются отсутствием систем обнаружения террористов. Большое количество возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов представляют собой угрозу для мировой безопасности», — говорили в госкомитете.

За данными о пассажирах будет следить Антитеррористический центр ГКНБ за счет госбюджета. Такие сведения (имя пассажира, маршрут, даты путешествия, информация о рейсах) будут предоставляться только по письменному запросу на основании материалов уголовного судопроизводства, дел о правонарушениях и проведения контрразведывательных, разведывательных и оперативно-розыскных мероприятий.

В сопроводительных документах говорится, что положение не противоречит действующему законодательству и международным договорам КР, а его реализация не требует дополнительных средств из госбюджета. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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