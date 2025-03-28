Суд оставил под стражей до 28 мая лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его соратниц — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Следующее заседание назначено на 8 апреля.

Адвокаты обвиняемых настаивали, что основания, по которым следственные судьи избирали и продлевали меру пресечения, отпали — следствие уже завершено и материалы переданы в суд.

«Когда дело рассматривается по существу, нет необходимости в дальнейшем содержании под арестом. Прокурор не привел никаких доводов, а судья в своем решении не обосновал отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения», — написано на странице Темирлана Султанбекова в Фейсбуке.

В конце февраля дело социал-демократов о подкупе голосов засекретили — теперь суды будут проходить в закрытом режиме и без участия СМИ.

Позже стало известно о том, что социал-демократов обвинили еще и в мошенничестве и нарушении финансирования избирательной кампании.

13 ноября прошлого года — за несколько дней до местных выборов — милиция обыскала штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратниц Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали и заключили под стражу по делу о подкупе голосов избирателей. Тогда партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш из-за возбужденного уголовного дела.

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