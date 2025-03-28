Такое решение члены Центризбиркома приняли на заседании 28 марта.

11 членов комиссии проголосовали за, против — лишь один человек.

По словам председателя ЦИКа Тынчтыка Шайназарова, накануне в комиссию поступило письмо от ГКНБ относительно парламентария. Ранее глава спецслужбы Камчыбек Ташиев обвинил Айжигитова в том, что у него есть судимость.

Шайназаров добавил, что Айжигитов может обратиться в суд, если не согласен с решением Центризбиркома.

По словам главы комиссии, при регистрации Айжигитова кандидатом в депутаты ЦИК направил запрос в МВД о его судимости. Там ответили, что сведений о судимости политика у них нет, что стало основанием для регистрации Айжигитова кандидатом в депутаты.

На заседании начальник отдела ГКНБ Жениш Сейитов сообщил, что в 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, сопряженного с насилием и издевательством над малолетним. По его словам, 4 апреля 2018 года Айжигитову предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Тогда к нему применили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Уголовное дело направили в Сокулукский райсуд, который в 2020 году признал [Айжигитова] виновным. […] Однако по истечению срока давности он был освобожден от наказания», — сказал он.

Сейитов добавил, что для регистрации кандидата в депутаты нужны паспорт, справка о несудимости и другие документы. Он отметил, что в бланке есть графа «судимость», в которой надо отметить наличие или ее отсутствие, а также статью и дату погашения.

«[По закону], регистрация выбранного депутата отменяется ЦИК в случае подтверждения фактов сокрытия сведений о наличии у него судимости», — заявил он.

На заседании присутствовал и сам Султанбай Айжигитов.

«Сейчас идет давка со стороны ГКНБ, только потому что я посмел высказать свое собственное мнение по вопросу соглашения [о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном]», — сказал он, подчеркнув, что лишение его мандата — «грубейшее нарушение закона».

До этого Айжигитов заявлял, что у него нет судимости, так как дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

О том, что Султанбай Айжигитов может лишиться депутатского мандата, ранее говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Это произошло после того, как нардеп выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук и раскритиковал соглашение между двумя странами. После этого заявления Айжигитова исключили из фракции «Ыйман Нуру», а президент назвал его выступление «сплошной манипуляцией».

Айжигитов стал депутатом парламента от партии «Ыйман Нуру» в 2021 году.

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