Власти страны возьмут кредит у Европейского банка развития и реконструкции на покупку троллейбусов для города Ош. Об этом 31 марта в своем телеграм-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Планируемый размер кредита — €14,74 млн и €5 млн выдадут грантом.

По данным парламентария, власти Оша подали эту заявку в октябре 2024 года, тогда как с 4 ноября в столице перестали курсировать троллейбусы.

«В это время мэрия Бишкека утверждала, что троллейбус — устаревший вид транспорта, неэкологичный, портит облик нашей столицы, слишком затратный, потому что уходит много электричества. «И на нем вообще перестали ездить» — даже так говорили. Я считаю, что это полная ложь», — заявил Бекешев.

Он отметил, что во многих городах троллейбусный транспорт, наоборот, развивается.

«У нас [в Бишкеке] вырвали провода, демонтировали, говорили, что будет красиво и все хорошо будет. А город Ош в это время подавал заявку на покупку троллейбусов и увеличения этого вида транспорта», — сказал Бекешев.

По словам депутата, прежний кредит на троллейбусы власти брали в 2018 году, и неясно, что с ним сейчас. Это депутаты будут уточнять на сегодняшнем заседании парламентского комитета.

На днях стало известно, что в Бишкек из Китая везут пробную партию электробусов для тестирования техники и обучения водителей. Именно ими власти столицы хотят заменить троллейбусы. Об этой замене стало известно весной прошлого года.

Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты, кроме того будет проблема экологичного хранения и утилизации аккумуляторов электробусов. Однако мэр Айбек Джунушалиев подчеркивал, что троллейбусы уже «устарели и потеряли свою актуальность.

В итоге 29 августа Бишкекский горкенеш одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области. Тогда активисты подали в суд на столичную мэрию, и разбирательства длятся по сей день.

Троллейбусы перестали курсировать в Бишкеке 4 ноября 2024-го. Тем временем, переданные из столицы троллейбусы пока простаивают в регионах.

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