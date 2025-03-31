29 марта мэрия Бишкека начала сносить заборы домов жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2». Ранее власти дали гражданам пять дней на самостоятельный снос построек.

Как сообщил изданию 24.kg вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, городские службы сносят заборы только тех домов, часть территории которых является муниципальной. «Таких домов где-то 36. Потом начнем проверять законность остальных», — сказал чиновник.

Между тем жители этих жилмассивов выступили на пресс-конференции. Один из них, Алымбай Акунов, подчеркнул — тот факт, что участки жителей жилмассивов, по утверждению мэрии, пересекли красную линию, не отменяет право на частную собственность.

«Если она [красная линия] проходит по участкам, которые были предоставлены гражданам ранее, то земля все равно остается в собственности этих людей», — сказал он, отмечая, что власти столицы должны взамен предоставить домовладельцам участки в другом месте или выплатить компенсацию.

Ранее мэр Айбек Джунушалиев говорил, что власти могут проверить, как жители жилмассивов получили красные книги на дома. Он отмечал, что площадь каждого участка на проспекте Айтматова составляет более 10 соток, тогда как участки в черте города должны быть «не более четырех-пяти соток».

«Мэр говорит, что, если потребуется, власти проверят, как эти «красные книги» были получены, и намекает, что их могут признать недействительными, а земли все равно изъять. Это насилие. Я думаю, что он доносит неверную информацию не только до общественности и депутатов, но и президенту», — заявил Акунов.

Власти Бишкека расширяют проезжую часть на проспекте Айтматова до шести полос. Ради этого они срубили более тысячи тополей, а теперь собираются снести постройки на территории 66 частных домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2». Как пояснил управделами президента Каныбек Туманбаев, дорогу расширяют для приема иностранных делегаций — в 2025 году в Кыргызстане пройдет саммит ШОС, на который приедут с визитами президенты 19 стран.

Как утверждает градоначальник, местных жителей еще в 1997 году при выдаче документов предупреждали, что в будущем проспект Мира расширят и компенсаций за отчужденные для этого земли местных жителей не будет.

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