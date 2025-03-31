Эту информацию «Клоопу» подтвердил сам Айжигитов. «Я сегодня оставил заявку. Скоро проведу специальную встречу, там и дам полную информацию», — сказал он.

Как сообщили «Клоопу» в Административном суде, заявление Айжигитова поступило, но заседание для его рассмотрения пока не назначили.

28 марта ЦИК по запросу ГКНБ лишил Султанбая Айжигитова депутатского мандата. Основанием послужило то, что политик якобы скрыл судимость при регистрации кандидатом в депутаты в 2021 году. Сам же Айжигитов подчеркивает, что у него нет судимости, так как дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

О том, что Султанбай Айжигитов может лишиться депутатского мандата, ранее говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Это произошло после того, как нардеп выступил в парламенте против передачи Таджикистану села Достук и раскритиковал соглашение между двумя странами. После этого заявления Айжигитова исключили из фракции «Ыйман Нуру», а президент назвал его выступление «сплошной манипуляцией».

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