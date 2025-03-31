Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил главам соседних Узбекистана и Таджикистана рассмотреть возможность введения единой визы, которая обеспечит свободное перемещение туристов по странам региона, аналогично европейской шенгенской зоне.

Такое предложение Жапаров сделал 31 марта в таджикистанском городе Худжанде, где состоялись переговоры президентов трех стран. По итогам встречи главы республик подписали договор о точке стыка госграниц трех государств и Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Как отмечает пресс-служба президента Жапарова, эти соглашения открывают «новые перспективы для укрепления взаимного доверия, поддержания стабильности и развития интеграционных процессов в регионе».

На точке стыка госграниц трех стран установили символическую стелу. Президенты участвовали в церемонии ее открытия по видеосвязи.

«Стела олицетворяет дружбу народов и символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов», — говорят в администрации президента.

В конце ноября 2022 года Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы и соглашение по управлению Кемпир-Абадским водохранилищем. По данным пресс-службы президента Кыргызстана, в этот договор вошли участки протяженностью 302,29 километра. Тогда власти Кыргызстана передали Узбекистану землю под Кемпир-Абадским водохранилищем.

Обсуждение этих документов вызвало несколько митингов и курултаев в Кыргызстане: как в Ошской области, где расположено водохранилище, так и в двух крупнейших городах страны — в Бишкеке и Оше. Кроме того, обсуждение сопровождалось крупными скандалами и арестами около 30 человек, выступавших против передачи Кемпир-Абада.

13 марта 2025-го Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы и открыли КПП. Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникали конфликты.

Однако подписание и этого документа не обошлось без скандалов: кыргызский депутат Султанбай Айжигитов раскритиковал соглашение между двумя странами. После чего его сначала исключили из фракции «Ыйман Нуру», а затем и вовсе лишили мандата.

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