Об этом сообщили в Минприроды. В ведомстве отметили, что владельца аттракциона «Скамейка» в парке оштрафовали на 35 тысяч сомов после того, как с карусели упала посетительница парка и оказалась в реанимации.

Ведомство проверяет техническое состояние всех аттракционов. В Минприроды заявили, что проводят расследование об инциденте и пообещали предоставить окончательную информацию о нем после того, как полностью установят причины инцидента. Свое расследование проводит и милиция.

А глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил Минприроды разработать механизм приостановки деятельности опасных аттракционов.

Мэрия расторгла договор аренды с владельцем аттракциона

Тем временем в руководстве Бишкека считают, что инцидент случился из-за разрыва двух ремней безопасности на аттракционе.

В мэрии добавили, что Департамент муниципального имущества и Первомайский акимиат расторгли договор аренды с владельцем аттракциона «Скамейка» — ОсОО «Детские развлечения».

Что говорит администрация парка?

Руководство парка развлечений заявило, что все аттракционы в нем полностью проверены на техническое соответствие и являются исправными. Там считают, что одна из причин падения девушки — несоблюдение инструкций оператора аттракциона.

«Перед прокатом она была зафиксирована двумя ремнями безопасности, тросом, который фиксируется между ног, далее прижата страховочной дугой. Оператор впоследствии сообщил, что несколько раз инструктировал девушку, что на данном аттракционе следует обязательно фиксироваться ногами, однако на видео заметно, что девушка постоянно убирала ноги из-под дуги», — говорит администрация.

Вместе с тем они добавили, что «информация о якобы сломанных носе, зубах и челюсти девушки не соответствует действительности», так как врачи информируют их сотрудников.

«Подобных переломов у пострадавшей нет. На сегодня состояние девушки стабилизировалось, о чем утром, 1 апреля, сообщили врачи. У девушки открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Однако накануне врачи сообщили, что операция не требуется, хотя состояние продолжает оставаться тяжелым. Руководство парка ожидает решения врачей по поводу оперативного вмешательства», — заявили в администрации парка, подчеркнув, что не снимают с себя ответственности за произошедшее.

31 марта в столичном парке Панфилова девушка упала с аттракциона «Скамейка». Пострадавшая получила тяжелые травмы и находится в реанимации. В Минздраве говорят, что у нее тяжелая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

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