Нардеп Исхак Масалиев сообщил, что к нему обратились жители жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2» с жалобами на незаконные действия мэрии, которая сносит заборы частных домов. Об этом он рассказал на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 1 апреля.

«Все должно быть в рамках закона. А не опираться на незаконное решение 70-х годов, которое, как оказывается, утратило силу спустя шесть месяцев. Но, несмотря на это, все рушат и сносят постройки», — заявил парламентарий.

Масалиев предложил от имени комитета написать жалобу президенту и генпрокурору, указав вопрос компенсаций.

«Как бы то ни было, госбюджет сформирован из денег народа. […] Нужно строить, но не таким путем. И аргументом нельзя считать: «В следующем году приедут гости, и для них строим дорогу»», — заключил нардеп.

Другой депутат Улугбек Ормонов отметил, что в Кыргызстане идет «мода на сносы».

«Такие дела идут не только в городе, но и в селах. Как будто нет других дел. Губернаторы, акимы и мэры соревнуются друг с другом в том, кто больше разрушит», — заявил он.

Их поддержал и нардеп Эльдар Абакиров, подчеркнув, что если граждане в свое время законно получили «красные книги», то им нужно выплатить компенсации.

Власти Бишкека расширяют проезжую часть на проспекте Айтматова до шести полос. Ради этого они срубили более тысячи тополей, а теперь собираются снести постройки на территории 66 частных домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2». 29 марта муниципалитет начал сносить заборы домов.

Как пояснил управделами президента Каныбек Туманбаев, дорогу расширяют для приема иностранных делегаций — в 2025 году в Кыргызстане пройдет саммит ШОС, на который приедут с визитами президенты 19 стран.

При этом мэр столицы Айбек Джунушалиев утверждает, что местных жителей еще в 1997 году при выдаче документов предупреждали, что в будущем проспект Мира расширят и компенсаций за отчужденные для этого земли местных жителей не будет.

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