1 апреля в столичном сквере имени Горького прошла акция против принятия новой редакции Земельного кодекса.

Около 50 граждан — жители жилмассивов «Киргизия-1», «Киргизия-2» и поселка Чон-Арык — собрались, чтобы собрать подписи под обращением, которое передадут президенту.

Они просят не принимать новый Земельный кодекс и требуют прекратить «изымать» их имущество.

Граждане в обращении к президенту указали, что во многих пунктах нового Земельного кодекса замечены нарушения закона.

«Просим наложить вето на Земельный кодекс, противоречащий нормам Конституции. Также требуем освободить от занимаемых должностей и применить дисциплинарные меры к тем чиновникам, чья неуместная «деятельность» спровоцировала негативную обстановку в обществе», — написано в обращении.

Вместе с тем кыргызстанцы обратились и к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и призвали следить за тем, чтобы «сотрудники правоохранительных органов при работе с активистами действовали в строгом соответствии с законом, обеспечивая объективность и справедливость».

Изначально граждане намеревались провести митинг возле здания Жогорку Кенеша. А позже гражданина, который заявил на своей странице в Facebook о том, что планирует участвовать в акции, пригласили на беседу в спецслужбу. Уже на следующий день власти продлили запрет на проведение митингов в центре Бишкека.

Ранее милиция возбудила уголовное дело на пенсионерку Ольгу Иващиненко по статье о «массовых беспорядках» и обыскала ее дом. До этого женщина от имени садоводов выступила против нового Земельного кодекса.

13 февраля депутаты Жогорку Кенеша одобрили проект нового Земельного кодекса, который инициировал Кабмин. Согласно документу, теперь власти смогут выкупать у граждан землю, в том числе для «инвестпроектов госзначения» — однако по какой цене, неясно.

Президент Садыр Жапаров же заявил, что против изъятия частных земель, поскольку частная собственность неприкосновенна. Но он предположил, что в новом Земельном кодексе речи о ее изъятии не идет.

Фото: Клооп

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