Этим вопросом интересовались 1 апреля члены парламентского комитета по транспорту.

Нардепы обсуждали получение кредита на покупку троллейбусов для города Ош. По данным Минфина, ЕБРР выдаст Ошу кредит на 23 млн евро на приобретение троллейбусов.

Рассказываем об обсуждении коротко.

Директор Департамента транспорта мэрии Бишкека Уланбек Бейшенбаев заявил, что в столице остались 42 троллейбуса, которые мэрия планирует переделать в электробусы. И сейчас в пилотном режиме переделывают один из них — его запустят на линию в течение 10 дней.

По словам чиновника, столица отказалась от троллейбусов, потому что они стали неприбыльными. Он отметил, что себестоимость проезда пассажира в троллейбусе составляет 28,7 сома, тогда как один автобус приносит в день около 20 тысяч сомов.

А замглавы Минфина Улугбек Календеров отметил, что накануне вице-мэр Бишкека сказал, что причиной отказа от троллейбусов стала программа «Чистое небо», по которой город избавляется от навесных проводов.

В это же время вице-мэр Оша Сонунбек Джунусбаев рассказал, что в южной столице троллейбусы начали приносить прибыль. По его словам, одна троллейбусная линия зарабатывает в день 4900 сомов, из них 900 сомов — расходы, а 4000 — прибыль.

Депутат Улугбек Ормонов назвал «сказкой» то, что в Бишкеке троллейбусы стали неприбыльными, тогда как в Оше они приносят прибыль. «Как такое может быть? Или в Оше у людей больше денег в кармане? […] Значит, в Бишкеке воровали», — заключил он.

Вице-мэр Оша рассказал, что городу достаточно переданных 100 столичных троллейбусов, и власти попросили кредит у ЕБРР на покупку электробусов вместо троллейбусов.

Однако депутат Исхак Масалиев заметил, что в документе указано, что кредит просят на «современные троллейбусы», а не «электробусы». Он подчеркнул, что в итоге закупать надо будет именно тот транспорт, который указан в запросе. Он призвал чиновников упорядочить содержание документа.

Парламентарии возмутились разными версиями и данными, озвученными чиновниками. В итоге комитет снял с повестки рассмотрение этого вопроса.

Весной прошлого года мэрия Бишкека озвучила, что планирует передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электробусами. Уже 29 августа Бишкекский горкенеш одобрил троллейбусов Ошу. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

Тогда активисты подали в суд на столичную мэрию, и разбирательства длятся по сей день.

Троллейбусы перестали курсировать в Бишкеке 4 ноября 2024-го.

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