УВД Первомайского района возбудило уголовное дело по статье «Создание опасности для потребителей» после того, как 31 марта с карусели упала посетительница парка Панфилова и оказалась в реанимации.

Милиция задержала подозреваемого — 24-летнего оператора аттракциона Ш.А. Его поместили в ИВС.

31 марта в столичном парке Панфилова девушка упала с аттракциона «Скамейка». Пострадавшая получила тяжелые травмы и находится в реанимации. В Минздраве говорят, что у нее тяжелая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

После случившегося Минприроды оштрафовало владельца аттракциона и приостановило работу всех аттракционов парка развлечения.

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