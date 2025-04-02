Работы в Ботаническом саду ведутся по поручению президента Садыра Жапарова, а забор демонтирует управделами президента. Об этом в интервью изданию 24.kg сообщил директор научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Иван Хегай.

Комментируя снос забора, он сказал, что его построили более 60 лет назад, и сейчас он находится «в плачевном состоянии».

«Как демонтируют старый забор, сразу установят новый. Дизайн и сам проект сейчас на согласовании, возможно, он будет таким же глухим, либо частично открытым, либо полностью открытым. Это воля президента Садыра Жапарова, чтобы Ботсад стал достопримечательностью Бишкека», — сказал он.

Ранее горожане были обеспокоены вырубкой деревьев в Ботсаду. Хегай заверил, что там убирают только те растения, «которые не имеют никакой научной ценности».

«Работы проводятся в рамках восстановления ирригационной сети. Лотки давно не эксплуатировались, засыпаны землей, там уже появились поросль, самосев. Людям кажется, что мы все сносим. На самом деле раньше была затененность из-за поросли, что даже два человека едва помещались на тропинках. Строительная компания все почистила, и оказалось, что ширина асфальтированных тропинок более четырех метров», — пояснил он.

В январе Ботаническому саду Бишкека придали статус особо охраняемой природной территории.

Тем временем некоторые депутаты парламента отмечают, что в Кыргызстане «идет мода на снос» — причем как в больших городах, так и в селах. По словам парламентариев, губернаторы, акимы и мэры «соревнуются друг с другом в том, кто больше разрушит».

Управделами президента уже занимается расширением проспекта Айтматова. Ради этого власти рубили более тысячи тополей, а теперь собираются снести постройки на территории 66 частных домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2». 29 марта муниципалитет начал сносить заборы домов.

Как пояснил управделами президента Каныбек Туманбаев, дорогу расширяют для приема иностранных делегаций — в 2025 году в Кыргызстане пройдет саммит ШОС, на который приедут с визитами президенты 19 стран.

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