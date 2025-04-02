В Кыргызстане «есть силы», желающие запретить игру көк бөрү из-за несчастного случая, после которого погиб игрок Мирлан Сраждинов — об этом на заседании парламента заявил депутат Балбак Тулобаев. Он выступил против запрета.

«Көк бөрү — одна из национальных игр. Это такая же наша гордость, как и суд аксакалов, калпак и камчы», — объяснил он.

Тулобаев отметил, что в каждом виде спорта может произойти несчастный случай. По его мнению, нужно лишь изменить правила игры и продолжать играть.

«Недавно на игре в көк бөрү произошел несчастный случай и погиб один игрок. Из-за этого задержали и тренера, и парня, который врезался в того игрока на лошади. Есть силы, желающие из-за этого запретить игру көк бөрү. Но мы не должны этого допускать», — заявил депутат.

Его поддержали некоторые коллеги. Парламентарий Илимбек Кубанычбеков заявил, что нужно изменить правила игры, так как многие игроки получают травмы и «становятся инвалидами».

Депутат Аккулу Бердиев же считает, что из көк бөрү надо убрать тай казан, который служит в игре воротами, куда бросают тушу козла.

«У многих ребят пострадали позвоночники, пострадали и лошади. Нужно убрать тай казан. Вот у казахов есть көкпар. Они очерчивают круг, как в ордо, и бросают туда [тушу козла]. Мы тоже в молодости занимались улак тартыш [перетягивание козла]. Был аламан улак [разновидность көк бөрү, массовая игра, в которой нет ограничения по числу игроков]: не страдали ни люди, ни лошади. Наши предки так и делали, а тай казан появился недавно. Он наносит вред», — заключил Бердиев.

12 марта на турнире по көк бөрү погиб капитан команды «Бөрүлү» Мирлан Сраждинов.

Тогда милиция задержала игрока көк бөрү, столкнувшегося с Сраждиновым, и судью матча. Позже решением суда игрока заключили под стражу на два месяца, а судью отпустили под домашний арест. Их обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека».

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