Депутаты Жогорку Кенеша 3 апреля обсудили в закрытом режиме вопрос пополнения парламентского автопарка — ранее президент позволил им пользоваться служебными машинами.

По данным Kaktus.media, депутаты решили так: для спикера, трех вице-спикеров, глав восьми комитетов, лидеров шести фракций и двух депутатских групп закупят авто марки Li Xiang L9, а для остальных нардепов — Li Xiang L7.

Вместе с тем издание отмечает, что машины прибудут в Бишкек уже в мае. Для парламентариев же наймут водителей.

По данным СМИ, 20 депутатов могут получить авто Li Xiang L9 — стоимостью 5,46 млн сомов, а остальные 70 парламентариев — Li Xiang L7 стоимостью около 4,51 млн сомов. Суммируя, выходит, что на машины нардепов власти могут потратить около 424 млн сомов (примерно $4,9 млн).

Как отметил журналист-расследователь Болот Темиров, также на услуги водителей ежегодно будет затрачиваться $2,5 млн.

Между тем в пресс-службе парламента отметили, что ранее авто выдавали только 20 депутаткам, и зарплаты водителей служебных машин выплачивались за счет личного фонда нардепа, а не из госбюджета.

«Отметим, что на этих же условиях будет решаться вопрос со служебными автомобилями остальных 70 депутатов Жогорку Кенеша. Вопрос с маркой автомобилей, которые планируется закупить, еще не решен», — сказали в ЖК.

В начале марта президент Садыр Жапаров подписал изменения в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Теперь нардепы вновь могут пользоваться служебными машинами.

В 2015 году прошлый созыв парламента отказался от служебных авто для экономии бюджетных денег, а в 2022-м машины выделили только депутаткам.

В ноябре 2024 года вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил вернуть парламентариям служебный транспорт и инициировал соответствующий законопроект. По его словам, нардепы нуждаются в служебной машине, чтобы «эффективно исполнять свои полномочия».

Но тогда президент не одобрил это предложение. А замглавы Минфина Жибек Дуйшеева говорила, что в госбюджете на 2025-2026 годы расходы на это не предусмотрены, потому что реализация закона потребует покупку дополнительных авто и увеличения штата водителей.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop