О вырубке 2 апреля рассказала активистка Гульгакы Мамасалиева на своей странице в Facebook. По ее словам, речь идет о более 100 деревьях на улице Исанова.

«Это были молодые саженцы. Для чего это делается? Тротуары будут прокладывать? А вон там вообще вырубили взрослые деревья. Надо спросить, кто поручил вырубать их. Экотехинспекция вообще не работает», — заявила она.

Активистка спросила у рабочих, зачем и на каком основании те вырубают деревья. Они ответили, что у них есть разрешение: вырубают для расширения дороги и будут проводить троллейбусные линии.

Глава Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора Асанбек Мамыраимов сказал изданию Turmush, что организация проверяет законность вырубки. По его словам, на вырубку многих деревьев «оказывается, есть разрешение». Он заверил, что если выяснится, что их вырубают незаконно, то организация «примет меры».

Вместе с тем в ведомстве отметили, что не владеют информацией о том, где и в каком количестве срубили деревья.

Мэрия Оша начала вырубку почти четырех тысяч деревьев в начале февраля. Власти города заявили, что деревья «устарели». По словам вице-мэра Сонунбека Жунусбаева, вырубка позволит расширить дороги. На месте же вырубленных деревьев посадят новые, заверил он.

В 2019 году власти Оша уже вырубили 523 дерева на улице Шакирова для ее расширения. Тогда экологи отмечали, что это может негативно сказаться на здоровье детей, а вырубка деревьев не приведет к снижению транспортных заторов. Позже многие новые саженцы на улице Шакирова не прижились.

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