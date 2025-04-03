Спустя почти год после выхода расследования «Клоопа» «Личный рейдер президента. Как Каныбек Туманбаев захватил чужой завод» управляющий делами президента решил лично прокомментировать это событие.

«Я не рейдер — я лишь возвращаю государству», — заявил Туманбаев на пресс-конференции 2 апреля, отвечая на вопросы «Кактуса», который в 2024 году процитировал наше расследование.

«Прежде чем что-то переходит на баланс государства, этим [объектом] полностью занимаются правоохранительные органы, следствие. Это не так, что Управделами пошло и по моему поручению вернуло [объект] государству», — объяснил чиновник.

Как рассказывали «Клоопу» в прошлом году акционеры и сотрудники «Кум-Шагыла», операция властей по его захвату началась, когда владельцы предприятия отказались бесплатно передать Управлению делами президента бетон для новой резиденции Садыра Жапарова на сумму $500 тыс.

Туманбаев тогда на запрос «Клоопа» не ответил.

Теперь же мотивом конфискации завода, успешно работавшего в Бишкеке более 60 лет, он называет налоговые недоимки.

«25 лет работали, смотрите, что натворили, сколько миллионов заработали. Но что заплатили государству? За 25 лет существования государству они заплатили всего лишь 8 млн сомов. Знаете, сколько они своровали? […] А за восемь месяцев государство заработало 216 млн сомов — они поступили в бюджет», — заявил чиновник.

Источник «Клоопа» из бывших сотрудников завода утверждает, что это неправда. По его словам, предприятие входило в Топ-200 крупнейших налогоплательщиков страны и ежегодно перечисляло в бюджет около 70 млн сомов.

Об этом же заявляли изданию «Слово Кыргызстана» в 2024 году ветераны «Кум-Шагыла». «Завод выплачивает налогов около 50 млн в год. Это представьте, за 10 лет — 500 млн примерно, — цитирует издание слова одного из них. — Также каждый год мы платим так называемые роялти. Это налог с каждой проданной тонны нерудных материалов».

Напомним, завод ЖБИ «Кум-Шагыл», расположенный в южной части Бишкека рядом с гравийным карьером, был основан в 1965 году. Он специализировался на поставках сборных железобетонных конструкций для ирригационных систем, «Кыргыз Темир Жолу», энергетиков, промышленности и гражданского строительства.

Сразу после распада СССР, в 1993 году, трудовой коллектив предприятия акционировал его. Землю под заводом акционеры сначала арендовали у мэрии Бишкека, а в 2005 году приватизировали как неотделимую часть имущественного комплекса. Карьер по добыче гравия оставался в аренде.

8 февраля 2024-го завод, при личном участии мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, тогдашнего главы Госстроя Нурдана Орунтаева и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, был оцеплен милицией и захвачен силой.

Параллельно чиновники вели охоту на акционеров «Кум-Шагыла». Но собрать их вместе и заставить отдать акции не смогли. В итоге на права собственности махнули рукой и постановлением Арбитражного суда города Бишкек от 20 августа завод передали мэрии. А та — Управделами президента.

Уже в ноябре прошлого года завод официально перешел к Управделами президента.

Подробнее о том, как чиновники захватывали предприятие, читайте в нашем расследовании «Личный рейдер президента».

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