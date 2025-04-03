Журналистка Канышай Мамыркулова, находящаяся в СИЗО-1, обратилась к общественности. Ее письмо 3 апреля опубликовал на своей странице в Facebook гражданский активист Аманбол Бабакулов.

Мамыркулова считает, что уголовное дело против нее возбудили за освещение общественных, политических и социальных вопросов.

«Я не убивала, не грабила государство и не брала взяток. Я лишь отражала правовые, политические, экономические и социальные проблемы общества в своих постах. Что касается возбужденного против меня уголовного дела, то я никогда не совершала преступления, подпадающего [под статьи УК «Массовые беспорядки» и «Возбуждение розни»]. Это понимают как сами они [обвинители], так и юристы, адвокаты, и я, как человек, тесно работающий с правоохранительными органами», — написала журналистка.

Мамыркулова призвала власть и общественность «принять правду», а единомышленников — прийти на ее процесс в Бишкекский горсуд.

«Хочу увидеть, сколько людей любят правду. А власть пускай примет соответствующее решение», — заявила она.

20 марта журналистку Канышай Мамыркулову задержали в ее доме. В милиции утверждают, что она на своей странице в Facebook распространяла «искаженную информацию по вопросам кыргызско-таджикской границы». Речь идет о последнем конфликте между Таджикистаном и Кыргызстаном, произошедшем в сентябре 2022 года.

Ей предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)». 22 марта ее заключили под стражу до 19 мая.

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