В спецслужбе рассказали, что с жителями города Джалал-Абад и Сузакского района проводят разъяснительные работы, призывающие граждан не носить никаб. Им вручили памятки.

Там предупредили, что в случае невыполнения этого требования гражданина могут оштрафовать на 20 тысяч сомов.

В госкомитете отметили, что опираются на закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

«По закону ношение «никабов» в общественных местах запрещено. Однако некоторые граждане не соблюдают это требование закона», — говорится в сообщении.

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» 21 января. В документе содержатся запреты на сокрытие лица на улице.

По словам главы государства, приверженцы религиозных норм просили его отклонить закон, тогда как другие граждане со светскими убеждениями — настаивали подписать.

Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз.

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