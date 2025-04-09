Президент Садыр Жапаров 9 апреля помиловал 41 осужденного. Среди них — активистка Зарина Торокулова и акын Азамат Ишенбеков. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Администрации президента.

В ГСИН сообщили, что их отпустят уже сегодня.

Активистку Зарину Торокулову задержали в сентябре 2023 года по обвинению в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам». В январе прошлого года ее осудили на пять лет за перепост публикации писателя Олжобая Шакира в Facebook. По словам гособвинителя, Торокулова поделилась в соцсети двумя сообщениями аккаунта «Умай Аруу». Одно из них призывало организовать «онлайн-митинг» против смены госфлага, а второе называло Жапарова «мафией».

Акына Азамата Ишенбекова, как и 10 его бывших и действующих коллег по проектам Temirov Live и «Айт Айт Десе», задержали 16 января 2024 года. В октябре прошлого года райсуд приговорил Ишенбекова к пяти годам колонии, в конце января 2025 года Верховный суд оставил это решение в силе. Акына признали виновным в «призывах к массовым беспорядкам».

Торокулова и Ишенбеков — не единственные кыргызстанцы, которых лишили свободы за критику власти. За четыре года правления Садыра Жапарова более 100 человек подверглись задержаниям, арестам или лишениям свободы из-за постов в соцсетях или публичной критики в ее адрес.

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