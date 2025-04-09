Градоначальник Оша Жеңишбек Токторбаев 8 апреля предложил взимать плату с автомобилей, въезжающих в город. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы на странице в Facebook.

Чиновник отметил, что такая практика существует во многих странах.

«Мы можем красиво обустроить входы в город, установить терминалы, сделать так, чтобы грузовые и легковые автомобили въезжали отдельно, отремонтировать дороги, а рядом с шлагбаумами организовать парковки», — сказал Токторбаев.

Он предложил установить следующую плату для въезжающих в Ош: для легковых авто — от 50 до 100 сомов, а для грузовых — от 100 до 150 сомов.

В мэрии Оша говорят, что если введут оплату, то за год в бюджет поступит около 3 млрд сомов. Власти города отметили, что полученные деньги направят на строительство школ, детсадов и больниц, а также на улучшение инфраструктуры города.

Ранее аналогичную идею выдвигала и столичная мэрия. По словам мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, власти города хотели таким образом решить проблему с пробками, а иногородних водителей — мотивировать передвигаться по столице на общественном транспорте.

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