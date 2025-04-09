В «Платформе действий медиа Кыргызстана» призвали ГУВД Бишкека освободить журналистку Канышай Мамыркулову, судей при избрании меры пресечения руководствоваться исключительно законом, «а не политическим заказом», а президента — обеспечить защиту свободы слова в Кыргызстане.

В милиции ранее утверждали, что журналистка на своей странице в Facebook распространяла «искаженную информацию по вопросам кыргызско-таджикской границы».

Однако в организации подчеркнули, что в постах Мамыркуловой нет состава преступления.

«Мы внимательно ознакомились с постами, ставшими основанием для возбуждения дела, и заявляем, что даже без правового образования очевидно, что в них отсутствуют призывы к насилию, беспорядкам или межнациональной розни», — заявили там.

В платформе подчеркнули, что Мамыркулова выражала гражданское мнение по важным вопросам, на что имела полное право по Конституции. А попытка «приравнять мнение к преступлению — это грубое нарушение Конституции».

«Мамыркулова на протяжении многих лет проявляет себя как объективная и принципиальная журналистка. Примечательно, что именно она в свое время высказывалась в поддержку действующего президента Садыра Жапарова, когда тот находился в заключении — тогда она не побоялась открыто выражать свою позицию в защиту человека, оказавшегося в трудной ситуации», — напомнили там, заметив, что теперь журналистка «сама стала жертвой произвола».

Вместе с тем в организации отметили, что Мамыркулова страдает хроническими заболеваниями, и содержание в условиях изолятора угрожает ее здоровью.

20 марта журналистку Канышай Мамыркулову задержали в ее доме. Позже ее заключили под стражу до 19 мая. Мамыркуловой предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop