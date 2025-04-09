Депутатка Гуля Кожокулова на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша 8 апреля раскритиковала решение судей по делу журналистки Канышай Мамыркуловой.

Она заявила, что судьи, не разбираясь, «санкционируют всех подряд».

«Недавно задержали блогершу. [Это вызвало] общественный резонанс. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Можно же эти моменты учитывать? В законе, в УПК четко предусмотрено: если [гражданин] ранее не привлекался к уголовной ответственности, если есть постоянное место жительства и тд. Но кроме ареста есть же другие меры пресечения. Почему не используется домашний арест, подписку о невыезде, залоги? Почему нет разносторонности и человеческого подхода? В кого вы превращаетесь?» — возмутилась Кожокулова.

Тем временем 9 апреля по делу Канышай Мамыркуловой будет сразу два заседания: одно в Свердловском райсуде, где будут рассматриваться жалобы на действия милиционеров. Второе — пройдет в Бишкекском горсуде, где адвокаты Мамыркуловой будут добиваться смягчения меры пресечения.

20 марта журналистку Канышай Мамыркулову задержали в ее доме. В милиции утверждают, что она на своей странице в Facebook распространяла «искаженную информацию по вопросам кыргызско-таджикской границы». Речь идет о последнем конфликте между Таджикистаном и Кыргызстаном, произошедшем в сентябре 2022 года.

Мамыркулову заключили под стражу до 19 мая. Ей предъявили обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

Ранее журналисты «Клоопа» выяснили, что по политически мотивированным делам, каким бы ни был приговор, судьи предпочитают месяцами держать подсудимых в следственных изоляторах (СИЗО). Закон позволяет им выбирать более гуманные меры пресечения: домашний арест или подписку о невыезде, но в 70% дел людей отправляют в СИЗО. Подробнее об этом можете почитать в нашем исследовании.

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