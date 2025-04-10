Столичный муниципалитет решил предоставить возможность гражданам узаконить фактические границы индивидуального жилищного строительства. Для этого бишкекчанам нужно заключить договор аренды на дополнительный участок, если это позволяет занимаемая территория. Деньги от передачи прав пользования участком поступят в горбюджет.

Для легализации владельцам частных домов, выступивших на муниципальную территорию, нужно обратиться в Департамент по управлению муниципальным имуществом.

В мэрии говорят, что в Бишкеке «укоренилась практика незаконного использования муниципальных участков» — это подтверждают сами собственники, когда при продаже имущества указывают дополнительные неоформленные участки. Однако там подчеркивают, что при реализации городских проектов землепользователи «обязаны незамедлительно освободить участок без права на компенсацию».

Мэр Айбек Джунушалиев поручил соответствующим службам проверить фактические границы и устранить нарушения.

Последний громкий случай, когда горожан массово обвинили в том, что их участки «вылезли» на муниципальную землю, разгорелся этой весной. Власти города решили снести постройки 66 домохозяйств в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» без предоставления компенсации для местных жителей. Причина — расширение проспекта Чынгыза Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо».

Собственники домов против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны и требуют компенсаций.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop