9 апреля глава «Лиги защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила, что в интернате для пожилых людей «Боорукердик», расположенном в Оше, дети подвергаются насилию.

По ее словам, речь идет о воспитанниках семейного детдома «Лотос», которых перевели в «Боорукердик» в 2024 году из-за ветхого состояния здания детдома с ведома вице-мэра Оша Нурбека Кадырова.

Она добавила, что настоятельно рекомендовала не переводить детей в учреждение для взрослых, но чиновник не прислушался к ней.

«Там они провели полгода. Дети жалуются на избиения, буллинг и сексуальные домогательства со стороны персонала центра», — сказала Турдубекова и призвала власти взять детей под защиту.

Сотрудники института Омбудсмена проверили соцучреждения «Боорукердик» и «Лотос».

В организации рассказали, что детдом был временно закрыт из-за повреждения крыши после сильного ветра. Сначала воспитанников временно перевели в фостерные семьи в Алайском районе. Но с наступлением холодов из-за отсутствия условий детей разместили в интернате «Боорукердик». А 28 марта для детдома выделили новое здание, и дети покинули дом престарелых.

В институте Омбудсмена подчеркнули, что на момент их прибытия в «Лотосе» милиция допросила директора интерната и представителя отдела защиты детей Ошского горуправления труда, миграции и соцзащиты населения.

«Подозреваемый в совершении домогательства несовершеннолетней проживал в интернате «Боорукердик» последние полгода. Он не имеет семьи, постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности», — говорят в институте Акыйкатчы.

В организации отметили, что при опросе несовершеннолетняя девочка подтвердила факт словесных домогательств со стороны этого мужчины.

«Также девочки сообщили о случаях физического насилия, якобы совершенных в отношении них и других детей работниками дома престарелых «Боорукердик»», — подчеркнули там.

В организации добавили, что правовую оценку действиям всех причастных дадут по итогам доследственных мероприятий.

В заключение там отметили, что на территории интерната «Боорукердик» расположен еще один детдом, где воспитываются около 30 сирот и беспризорников. Институт Акыйкатчы еще в конце 2024-го рекомендовал госорганам отделить детский интернат от дома престарелых.

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