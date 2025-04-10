В школы Кыргызстана будут принимать всех детей, в том числе и непривитых, так как каждый ребенок имеет право на образование, заявили 10 апреля в Министерстве образования.

«Каждый ребенок получает прививки своевременно при наличии разрешения врача. В некоторых случаях по уважительным причинам врач может временно не дать разрешение на проведение прививок. Тем не менее, все дети проходят медосмотр и принимаются в школы», — говорят в министерстве. Там добавили, что при поступлении детей в школу родители предоставляют медсправку и карту прививок.

Что произошло?

Ранее замминистра образования Лира Самыкбаева заявила, что невакцинированных детей не примут в школы. По ее словам, родители должны предоставить школе две медсправки — об общем профосмотре и полученных профилактических прививках.

«Без вакцинации детей в школу не примут по постановлению. Минобразования будет работать с Минздравом, чтобы в будущем получать медсправки автоматически, не спрашивая их с родителей», — сказала Самыкбаева.

Затем несколько парламентариев возмутились решением Минобраза. Депутат Бактыбек Чойбеков сказал, что отказ в приеме невакцинированных детей в школу противоречит Конституции.

«Понимаю, корь — опасное заболевание, и пользу от прививки тоже знаем. Но этот вопрос не медицинский, а конституционный. Ко мне обращается очень много граждан. В 46-й статье Основного закона прописано, что каждый имеет право на образование, основное общее образование обязательно. А мы создаем препятствия», — сказал Чойбеков и призвал Конституционный суд и Генпрокуратуру дать оценку действиям Минобраза.

Сейчас в Кыргызстане происходит вспышка кори. По данным Минздрава на 10 апреля, в стране зарегистрировано 5168 случаев заболевания, восемь из них — с летальным исходом.

В министерстве сообщили, что отсутствие прививок при угрозе возникновения эпидемии является основанием для временного ограничения приема в организации образования.

Ранее в Минздраве подчеркивали, что основная причина роста заболевания — отказ от плановой вакцинации против кори и краснухи среди детей. Ежегодно в стране регистрируется до 20 тысяч отказов от вакцинации по религиозным убеждениям и из-за сомнений в безопасности и эффективности вакцин, сообщили в ведомстве.

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