Об этом экс-депутат парламента Шайлообек Атазов рассказал в интервью изданию Exclusive KG, опубликованном 10 апреля.

Атазов считает, что его несправедливо лишили мандата из-за связей с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.

«То, что [экс-генпрокурор] Курманкул Зулушев приходил на тои, угощался и ожидал Матраимова — это пустяки. Я [об этом] рассказал с трибуны Жогорку Кенеша культурно. Когда придет время, я расскажу подробнее о том, что он сделал. Я хочу сказать, что тот же генпрокурор был связан с Матраимовым, получал от него деньги. А Атазова лишили мандата из-за связей. Где справедливость?» — задался вопросом экс-депутат.

Он считает, что чистку власти от лиц, связанных с Матраимовым, нужно было начинать с генпрокурора и торага парламента Нурланбека Тургунбек уулу (раньше он носил фамилию Шакиев).

«Если мы начнем называть тех, кто связан с Матраимовым в Жогорку Кенеше, то их будет около 100 человек. Кто они? На почетном месте Жогорку Кенеша сидит [спикер] Шакиев. Связь Шакиева с Матраимовым можно подтвердить расписками и видео», — заявил политик.

Экс-депутат подчеркнул, что те, кто имеет настоящие связи с Матраимовым, по-прежнему занимают высокие посты, и, когда придет время, их имена раскроют.

Шайлообек Атазов стал депутатом Жогорку Кенеша в 2022 году, победив на повторных выборах по Свердловскому округу. Однако в марте 2024 года Бишкекский горсуд, а затем и Верховный суд лишили его мандата. Политик обвинил тогдашнего генпрокурора Зулушева в давлении на судей.

С начала прошлого года несколько парламентариев лишились своих мандатов из-за предполагаемой связи с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым. Среди них, кроме Атазова — Айбек Осмонов и Искендер Матраимов.

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