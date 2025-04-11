Такое решение приняли на втором заседании комиссии по отбору проекта новой редакции гимна, которое прошло 9–10 апреля, сообщили в Минкультуры.

Комиссия, «несмотря на разнообразие представленных проектов» (их на конкурс поступило 703), не нашла произведение, которое «в полной мере отвечало бы предъявляемым к гимну содержательным и художественным требованиям». Поэтому министерство решило объявить повторный конкурс.

Согласно новым правилам, на первом этапе выберут текст гимна, а на втором состоится конкурс на написание музыки к выбранному тексту. Авторы, участвовавшие в предыдущем конкурсе, могут принять участие в новом — но уже с новым проектом.

В начале февраля Минкультуры пригласило к участию в конкурсе на создание новой редакции гимна композиторов, поэтов, музыкантов, а также творческие коллективы. В ведомстве пообещали победителю 1,5 млн сомов.

Инициатива изменения гимна принадлежит спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу (в прошлом — Шакиев). По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР. В декабре прошлого года Кабмин создал депутатскую комиссию, которая должна представить парламентариям три варианта нового гимна, а Жогорку Кенеш выберет итоговый.

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