Вечером 8 апреля на перегоне Кант – Аламедин неизвестные закидали камнями туристический поезд, следовавший из Балыкчы, сообщили в «Кыргыз темир жолу». В результате пострадал сотрудник поездной бригады и разбиты окна двух вагонов.

В предприятии подчеркнули, что такие действия не только создают неудобства для пассажиров, но и напрямую угрожают их безопасности.

«Особенно недопустимо, когда в результате преступных действий страдают гости нашей страны, что может негативно отразиться на международном имидже Кыргызстана», — заявили там и призвали проживающих вдоль железнодорожных путей проявлять сознательность и гражданскую ответственность.

Милиция начала следствие, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Это был первый туристический поезд, прибывший в Кыргызстан в этом году. Маршрут следования охватывает Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

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