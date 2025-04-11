Наццентр по предупреждению пыток (НЦПП) сообщил о жестоком обращении с заключенными в исправительном учреждении №27. 8 апреля сотрудники центра посетили колонию и узнали, что днем ранее там проводился обыск.

По информации администрации колонии, 42 осужденных поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за неподчинение требованиям во время обыска. Им отказали в получении передач и свиданиях.

Заключенные не стали подавать жалобу. Но в НЦПП отметили, что содержание в ШИЗО — строгое дисциплинарное наказание, и каждый факт водворения должен тщательно рассматриваться.

В ГСИН заявили, что сведения о жестоком обращении с осужденными е соответствуют действительности. Там сказали, что во время обыска у арестантов изъяли мобильные телефоны и другие запрещенные вещи.

«Некоторые осужденные отказались подчиниться требованиям администрации учреждения, выражали недовольство, призывая других осужденных к неподчинению. В связи с чем из-за нарушения режима содержания и внутреннего распорядка учреждения их поместили в ШИЗО [на срок] от трех до 15 суток», — говорят в службе, подчеркивая, что ограничения на передачи и свидания — стандартная процедура.

Это не первый случай сообщений о жестоком обращении с арестантами в колониях Кыргызстана. В декабре 2024 года СМИ сообщали о том, что спецназ ворвался в СИЗО-1 и избивал задержанных. В институте Омбудсмена тогда отмечали, что более 20 задержанных в знак протеста объявили сухую голодовку. С тех пор СИН заявляет, что информация о насилии в отношении арестантов не соответствует действительности.

В январе этого года журналист Улугбек Бабакулов заявил о возобновлении избиений заключенных в нескольких колониях, однако ГСИН это отрицал. В феврале правозащитники вновь сообщили о массовых избиениях в ИК-19.

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