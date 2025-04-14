Посла России в Кыргызстане 14 апреля пригласили на беседу в МИД — причиной стало то, что российские полицейские избили кыргызских мигрантов в московской бане.

В МИД Кыргызстана сообщили, что России вручили официальную ноту с просьбой объяснить использование силы против граждан Кыргызстана со стороны правоохранителей. Если применение силы было необоснованным, то власти России должны принять меры в отношении московских полицейских.

Посла призвали принять меры по защите кыргызстанцев и впредь не допускать ситуацию, «которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям».

В Минтруда Кыргызстана заявили, что сразу взяли эту ситуацию под контроль. По их данным, 20 из 24 избитых кыргызстанцев отпустили, остальных депортируют из России.

Что произошло?

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как российские полицейские избивают граждан Кыргызстана в одной из бань Москвы.

Один из избитых кыргызстанцев — Алихан — рассказал радио «Азаттык», что нападение со стороны московских полицейских произошло вечером 10 апреля. Он отметил, что, когда начался рейд, многие попытались убежать, но никого не выпустили.

«Потом всех начали избивать. Непонятно, кто именно бьет, и разглядеть не можешь. Не дают поднять голову. У них были палки и электрошокеры. […] Не можем понять, за что избивают, да и документы не спросили. Один мужчина спросил причины избиения, ему ответили: «Вы просто нам не нравитесь»», — сказал кыргызстанец.

По его словам, полицейские избивали кыргызстанцев около пяти часов и пытали различными способами.

«Возле одного нашли бутылку с насваем. Этот насвай запихнули в рот другим людям и заставили съесть. Некоторых заставили участвовать в армрестлинге — проигравших избивали. Чьи-то документы разорвали. Людей в одежде заставляли прыгать в бассейн. У некоторых забрали деньги из карманов. Кого-то заставили съесть полкилограмма острого перца», — вспоминает Алихан.

По словам кыргызстанца, все прекратилось после того, как пришло руководство полицейских. Он добавил, что в бане находилось около 60 соотечественников. По словам его родственника Байназара, кыргызстанцев заставили заплатить разные суммы в качестве штрафа — правда, за что, они так и не поняли.

Депутат кыргызского парламента Жанар Акаев возмутился тем, что власти Кыргызстана не сразу отреагировали на избиение своих граждан.

«Как можно объяснить то, что в баню кыргызского предпринимателя в Москве ворвалась большая группа с ОМОНом и зверски избила наших земляков? Где реакция властей, МИДа, посольства? Недавно ведь уже врывались в здание другого кыргызского предпринимателя и избили людей хуже, чем это делают ОПГ и террористы. Мы в ЕАЭС, мы — союзники, мы стратегические партнеры, и что, будем молчать, когда сотни наших соотечественников избивают?» — задался вопросом парламентарий.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.

По данным МИД Кыргызстана на начало 2025 года, на миграционном учете в России состояло 376 907 кыргызстанцев.