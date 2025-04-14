9 и 11 апреля Конституционный суд решил, что пересмотр дела беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева возможен при его возвращении в республику.

В суде заявили, что к ним обратился юрист Икрамидин Айткулов, представляющий интересы Бакиева.

По словам Айткулова, в Уголовно-процессуальном кодексе нет четких правил заочного суда: в одних случаях следствие приостанавливается, в других — дело направляется в суд с предъявлением заочного обвинения.

Также юрист отметил, что УПК позволяет рассмотреть дело в апелляции и кассации без участия обвиняемого. Это, по мнению Айткулова, нарушает право подсудимого на справедливое судебное разбирательство.

«Несмотря на формальное наличие права на обжалование, лицо, осужденное заочно, фактически лишается отмеченных прав», — заявил юрист.

Конституционный суд считает, что заочный суд возможен только в тех случаях, когда лицо уклоняется от правосудия и целенаправленно покинуло Кыргызстан, а меры по его экстрадиции оказались безрезультатными.

Также в суде говорят, что обвиняемый должен иметь право на пересмотр дела с его участием, если вернется в страну.

«Только его личное присутствие на судебном заседании может обеспечить подлинную состязательность и равноправие сторон, возможность оценить обстоятельства дела и доказательства с точки зрения позиции и аргументов самого обвиняемого», — пояснили там.

Айткулов в интервью Kaktus.media отметил, что намерен обратиться в Верховный суд на пересмотр всех дел в отношении Бакиева.

«Если он [Бакиев] приедет лично, тогда пересмотр будет, если он не приедет, тогда пересмотра не будет. Фактически решение Конституционного суда способствует тому, чтобы восторжествовали закон и справедливость, чтобы человек приехал. Я думаю, что все в этом заинтересованы, чтобы он приехал и как положено суд прошел с его участием, чтобы решение было законным, обоснованным. А то они признали его виновным, хотя он сам не участвовал», — сказал юрист.

Айткулов подчеркнул, что Бакиев, несмотря на опасения, «хочет приехать в Кыргызстан и защитить свои права».

Курманбек Бакиев — второй беглый президент Кыргызстана. Он живет в Беларуси уже 15 лет — Бакиев бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно обвинили в ряде преступлений и приговорили к лишению свободы на 30 лет.

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