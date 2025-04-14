Решение Конституционного суда по делу [беглого президента] Курманбека Бакиева не имеет никакого отношения к нынешней власти, заявил 12 апреля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее стало известно о том, что Конституционный суд решил, что пересмотр дела Бакиева возможен при его возвращении в республику.

Ташиев подчеркнул, что Конституционный суд — независимый орган.

«Приговор Верховного суда в отношении Курманбека Бакиева остается в силе. Поэтому, если Бакиев вернется в Кыргызстан, он будет арестован сразу после пересечения границы», — заверил председатель спецслужбы.

Тем временем в 2023 году в Кыргызстане приняли закон, позволяющий Конституционному суду отменять или пересматривать свои решения по представлению президента или председателя суда.

Кыргызстан на протяжении 15 лет пытается добиться экстрадиции Курманбека Бакиева и членов его семьи, но власти Беларуси отказывают в этом.

Кыргызстанцы же подозревают нынешнюю власть в попытке реабилитировать Бакиевых, но та отрицает это. В 2023 году президент Садыр Жапаров пообещал задержать Бакиева, если он окажется в Кыргызстане. Но, по словам президента, если Бакиев попросит Жапарова о помиловании, то глава государства может как помиловать его, так и отказать ему.

Курманбек Бакиев — второй беглый президент Кыргызстана. Он живет в Беларуси уже 15 лет — Бакиев бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году после того, как его свергли в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста открыли огонь и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо.

В Кыргызстане Бакиева заочно обвинили в ряде преступлений и приговорили к лишению свободы на 30 лет.

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