Об этом пишет российское издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полицейские «не совершали какие-либо противоправные действия» в отношении иностранцев.

Ранее кыргызстанцы заявили о том, что вечером 10 апреля в одной из бань Москвы полицейские избили их, пытали различными способами, а после заставили заплатить штрафы.

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