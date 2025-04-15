Мэры и акимы городов для расширения дороги сносят постройки, несмотря на наличие красных книг, и не выплачивают компенсации для местных жителей. Об этом на совместном заседании комитетов по правопорядку и конституционному законодательству 15 апреля заявил депутат Бакытбек Марипов.

«Считаю, что нужно принять меры в отношении руководителей городов и районов», — сказал парламентарий, обращаясь к генпрокурору.

Генпрокурор Максат Асаналиев в ответ напомнил, что, согласно Конституции, частная собственность неприкосновенна.

«Если государство забирает или сносит имущество кыргызстанца, то тогда, безусловно, должен рассматриваться вопрос компенсации, или ему должны предложить равноценное имущество в другом месте», — заявил он.

Однако Асаналиев подчеркнул, что вопрос пересечения гражданами территории красной линии — отдельный. Он отметил, что сейчас постройки сносят в Бишкеке и Оше.

«По моей информации, есть постройки, построенные на свое усмотрение без каких-либо документов. В Оше есть случаи, когда дом построили, захватив территорию тротуара и даже арычные системы», — сказал генпрокурор.

Депутат, в свою очередь, призвал генпрокурора направить местным органам власти письма о соблюдении законов, гарантирующих право частной собственности.

Ранее некоторые депутаты парламента отмечали, что в Кыргызстане «идет мода на снос» — причем как в больших городах, так и в селах. По словам парламентариев, губернаторы, акимы и мэры «соревнуются друг с другом в том, кто больше разрушит».

Градоначальники Бишкека и Оша обвиняют горожан в том, что те «вылезли» на муниципальную землю.

Власти Бишкека решили снести постройки 66 домохозяйств в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» без предоставления компенсации для местных жителей. Причина — расширение проспекта Чынгыза Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо». Собственники домов выступают против — они настаивают на том, что действия чиновников незаконны и требуют компенсаций.

В Оше также сносят постройки на нескольких улицах, в том числе на улице Навои, которую планируют преобразовать в проспект шириной в 30 метров. Власти настаивают, что дома и бизнес-объекты, которые сносят, вышли за красную линию.

По словам правозащитницы Гульгакы Мамасалиевой, объекты демонтируют незаконно. Она подчеркнула, что у домовладельцев есть разрешительные документы. Мэр Оша Женишбек Токторбаев, в свою очередь, говорит, что на этой улице госакты о праве частной собственности есть только у владельцев двух-трех домов.

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