В Первомайском райсуде Бишкека 14 апреля завершились прения сторон по делу о кой-ташских событиях 2019 года, сообщают СМИ.

Если вы не помните: в 2019 году спецназовцы пытались задержать Атамбаева и для этого штурмовали его дом селе Кой-Таш, но бывший президент и его соратники оказали сопротивление.

По кой-ташскому делу прокурор попросил приговорить:

▫️бывшего президента Алмазбека Атамбаева — к 11 годам лишения свободы;

▫️бывшего телохранителя Атамбаева — Каната Сагымбаева — к 11 годам лишения свободы;

▫️бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова — к 10 годам лишения свободы;

▫️бывшего депутата Жогорку Кенеша Равшана Джеенбекова — к 10 годам;

▫️бывших депутатов Жогорку Кенеша Асель Кодуранову, Ирину Карамушкину и Мээрбека Мискенбаева, а также сторонницу Атамбаева Кундуз Жолдубаеву к трем годам пробации.

По данным канала «Апрель», на заседании не допросили экс-главу МВД Кашкара Джунушалиева и экс-замглавы МВД Курсана Асанова, руководившего операцией по задержанию Атамбаева. Однако свои показания дал бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.

15 апреля в суде продолжился процесс по кой-ташским событиям. Свои позиции представляют адвокаты обвиняемых.

Кой-ташские события произошли в августе 2019 года. Во время операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш сотрудники спецназа и милиции столкнулись со сторонниками Атамбаева. В результате погиб замначальника спецназа Усенбек Ниязбеков, более 170 человек получили ранения.

Бывшему президенту и его соратникам предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

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