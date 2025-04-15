Милиционеры доставили в Чуйское ГУВД на допрос правозащитницу Риту Карасартову в ночь с 14 на 15 апреля. Ранее в ее доме провели обыск — об этом сообщила она сама в Фейсбуке. Во время обыска она находилась в магазине.

«У меня дома проводят обыск. Похоже, это по делу Тилекмата [Куренова]», — предположила правозащитница.

Дочь Карасартовой Касиет Мамырбай рассказала, что к ним в дом пришли ночью 12 человек — трое были вооружены и в масках.

«Забрали электронные предметы, документы, забрали маму. Нам не привыкать, но все равно обидненько», — сказала она.

За несколько часов до обыска Карасартова опубликовала на своей странице в фесбуке письмо активиста Тилекмата Куренова. В письме Куренов в основном обращается к близким и родным с просьбой простить его, что все оказались в такой ситуации.

Куренов подчеркивает, что не совершал никакого преступления, никого не убивал, не воровал, а просто хотел жить в стране, где закон един для всех.

Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать птсьмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет.

По словам родных и близких, Тилекмат Куренов пропал 10 апреля в Дубае. Официальных комментариев ни о пропаже Куренова, ни об обыске у Риты Карасартовой власти Кыргызстана пока не предоставили.

При это 14 апреля милиция Бишкека распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.

Следствие называет задержанных частью ОПГ, в которую якобы входили бывшие политические деятели и гражданские активисты. Целью этих людей, по версии милиции, была организация массовых беспорядков и незаконных акций в Кыргызстане.

Одна из задержанных — операторка-монтажерка, которая монтировала видеообращения от Куренова за деньги. Задержанные водворены в ИВС.