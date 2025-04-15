Об этом стало известно 15 апреля на заседании парламентского комитета.

Депутаты одобрили сразу в трех чтениях в комитет поправки в закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР». Инициатором изменений выступил президент Садыр Жапаров.

По документу предлагается проводить очередные выборы президента в четвертое воскресенье января того года, когда у президента истекают полномочия. Выборы должны назначаться Жогорку Кенешем не позднее, чем за четыре месяца до дня голосования.

По действующему закону президентские выборы назначаются на третье воскресенье октября.

Согласно Конституции от 2010 года, Садыра Жапарова избирали президентом на шесть лет. Выборы прошли 28 января 2021 года. Это значит, что следующие выборы президента могут пройти уже 24 января 2027 года, ведь срок президентских полномочий истекает в январе 2027 года.

После прихода к власти Садыр Жапаров провел референдум по смене формы правления с парламентско-президентской на президентскую. Также была принята новая редакция Конституция, которая существенно усилила полномочия президента. По нынешней Конституции президент избирается на пятилетний срок.

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