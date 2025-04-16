Международная организация Amnesty International 15 апреля заявила, что власти Кыргызстана должны обнародовать основания для задержания правозащитницы Риты Карасартовой.

Правозащитники считают, что задержание Карасартовой — «тревожная веха в процессе углубляющегося подавления гражданского пространства в Кыргызстане». «Похоже, оно связано исключительно с ее публичным участием в политически деликатном деле», — говорят они.

«Власти Кыргызстана должны немедленно обнародовать четкие правовые основания для задержания Риты Карасартовой, обеспечить полное соблюдение ее прав и доступ к адекватной медицинской помощи. Если она задержана исключительно за осуществление ею права на свободу выражения мнения — как, судя по всему, и обстоит дело — ее следует немедленно и безоговорочно освободить», — заявила Мари Стразерс, директорка Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

В организации подчеркнули, что кыргызские правозащитники должны иметь возможность выполнять свою важную работу, не подвергаясь преследованиям и репрессиям.

В ночь с 14 на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого правозащитницу увезли на допрос и поместили в ИВС.

Причины задержания правозащитницы правоохранители не сообщают до сих пор.

Однако сама Карасартова связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. Близкие Куренова сообщили, что он пропал 10 апреля в Дубае.

При этом 14 апреля милиция распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.

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