В столичной СОШ № 31 подросток ударил 15-летнюю одноклассницу, после чего та потеряла сознание. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

На место происшествия вызвали скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть девушки.

Милиция возбудила уголовное дело, ведется следствие.

С начала года в Кыргызстане в результате школьных драк и буллинга скончались несколько подростков. Эти инциденты произошли в Бишкеке и Канте, а также в Кара-Суйском районе Ошской области.

В связи с этим глава МВД Улан Ниязбеков и министр образования Догдуркуль Кендирбаева договорились открыть в каждой школе кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, установить тревожные кнопки и расширить систему видеонаблюдения и экстренной связи.

По данным фонда «Оазис», школьники начинают подвергаться вымогательствам и рэкету с 12-13 лет — в период, когда они обучаются в 6-7 классах. Старшеклассники напрямую или через своих сверстников просят у них одолжить деньги, телефон или вещи. При этом жертва изначально знает, что ему ничего не вернут.

В фонде подчеркивают, что зачастую конфликты происходят в отдаленных или неохваченных видеонаблюдением местах, где администрация школы не может вмешаться в происходящее.

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