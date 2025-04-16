Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Кыргызстана освободить правозащитницу Риту Карасартову.

«Похоже, власти задержали Карасартову не на основании доказательств совершения ею уголовного преступления, а потому, что она опубликовала письмо и якобы близка с другими подозреваемыми», — сказала Сыйнат Султаналиева, исследовательница по Центральной Азии в HRW.

В организации подчеркнули, что власти Кыргызстана должны соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и немедленно освободить Карасартову.

«Критика властей — это не призыв к массовым беспорядкам, а осуществление основополагающего права человека, которое власти Кыргызстана должны уважать и защищать», — заключила Султаналиева.

В HRW отметили, что в течение последнего года власти Кыргызстана систематически задерживали и преследовали журналистов , блогеров , поэтов и активистов движения, обвиняя их в призывах к массовым беспорядкам.

В ночь с 14 на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого правозащитницу увезли на допрос и поместили в ИВС.

Причины задержания правозащитницы правоохранители не сообщают до сих пор.

Однако сама Карасартова связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова. Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. Близкие Куренова сообщили, что он пропал 10 апреля в Дубае.

При этом 14 апреля милиция распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.

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