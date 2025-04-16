Адвокат Жаныш Бараков подтвердил в интервью «Настоящему времени. Азия», что его подзащитную — правозащитницу Риту Карасартову — задержали из-за публикации письма активиста Тилекмата Куренова.

«Вы (это письмо) видели, читали. И допрос был только касательно публикации по Куренову», — сказал Бараков.

В ночь с 14 на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого правозащитницу увезли на допрос и поместили в ИВС.

Причины задержания правозащитницы правоохранители не сообщают до сих пор. По словам адвоката, Карасартову подозревают в призывах к «неподчинению законным требованиям представителей власти» и массовым беспорядкам.

Однако сама Карасартова связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом Куренова. Сам текст письма был написан давно. По словам Карасартовой, Куренов просил опубликовать письмо в том случае, если его задержат или с ним что-либо произойдет. Близкие Куренова сообщили, что он пропал 10 апреля в Дубае.

При этом 14 апреля милиция распространила информацию о задержании двух сторонников Куренова по подозрению в организации массовых беспорядков.

Международные организации и активисты уже призвали власти освободить Карасартову, заявив, что это тревожный признак усиления репрессий в Кыргызстане.

Всего за четыре года президентства Жапарова, согласно исследованию «Клоопа», более 140 человек, которые так или иначе критиковали власть, подверглись преследованию по политическим мотивам. Среди них активисты, журналисты, политики и обычные люди.

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