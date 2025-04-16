12 апреля в Оше на улице Навои одиннадцатилетняя девочка получила травмы во время сноса дома. Об этом «Клоопу» сообщила бабушка пострадавшей.

По ее словам, сотрудники мэрии начали сносить, когда девочка находилась дома одна.

«Я была в больнице, дома меня не было. Соседи сказали: “В этом доме живет женщина с инвалидностью, у нее нет мужа и сына, сейчас ее нет дома, подождите немного”. Но, несмотря на это, снос все же начался. В это время прорвало воду рядом с канализацией. Моя внучка осталась дома, и она когда пыталась перекрыть воду, на нее упали пескоблоки — один на голову, другой на руку. Она потеряла сознание», — рассказала женщина.

Мэрия постановила снести одну сотку участка кыргызстанки. Однако женщина недовольна тем, что сотрудники муниципалитета начали снос в субботу в отсутствие домовладельца.

«Если в доме нет хозяина, так делать не должны были. Я ведь не умерла — у меня проблемы с сердцем, и в субботу я пошла на бесплатный прием к врачу. Вдруг позвонили и сказали: “Срочно приходите, ваша внучка вся в крови”. Я прибежала, уже была вызвана скорая. Из-за сноса пострадал ребёнок. Нужно было заранее предупредить и убедиться в том, что внутри дома никого нет. Сейчас у моей внучки травмы головы и руки», — добавила женщина.

В ГУВД Оша сообщили, что по факту происшествия ведется проверка.

«Все сотрудники и бригадиры, задействованные в сносе, вызваны для дачи показаний следственной службе. Выясняем все обстоятельства происшествия. Назначена судмедэкспертиза», — сообщили в милиции.

Мэрия Оша планирует преобразовать улицу Навои в проспект шириной 30 метров. Ради этого власти города начали сносить дома, «вылезшие» за красную линию. 12 апреля муниципалитет начал принудительный снос построек после выдачи уведомлений.

Местные жители говорят, что мэрия недостаточно все разъяснила. Горожане не против расширения дорог, но они требуют, чтобы комиссия справедливо оценила стоимость их домов, выплатила компенсации и предоставила участки с подходящими условиями для переселения.

Фото: Клооп

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