Депутаты парламента 16 апреля приняли в трех чтениях поправки в закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР». Инициатором изменений выступил президент Садыр Жапаров.

По документу предлагается проводить очередные выборы президента в четвертое воскресенье января того года, когда у главы государства истекают полномочия шестилетнего срока правления — 24 января 2027 года.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров напомнил, что последние выборы президента Кыргызстана прошли 10 января 2021 года.

«В соответствии с текущим законом, очередные выборы президента проходят в третье воскресенье октября года, когда истекают его полномочия. Если очередные президентские выборы будут назначены в такие сроки, то это может привести к нарушению шестилетнего срока полномочий текущего президента», — пояснил он.

После прихода к власти Садыр Жапаров провел референдум по смене формы правления с парламентско-президентской на президентскую. Также была принята новая редакция Конституция, которая существенно усилила полномочия президента. По нынешней Конституции президент избирается на пятилетний срок.

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