В Азиатском банке развития (АБР) заявили, что решение о замене троллейбусов на электроавтобусы «было принято в одностороннем порядке местными муниципальными властями». Об этом сообщает инициатива «Бишкек СМОГ».

Причем здесь АБР? В 2021 году мэрия Бишкека взяла у Азиатского банка 50$ млн на покупку электробусов. Половина этих денег — кредит, другая — грант. И именно из-за этой сделки, как утверждают активисты, мэрия Бишкека решила избавиться от троллейбусов.

Но в АБР сейчас утверждают, что по этому проекту электроавтобусы должны были стать дополнением к существующему парку троллейбусов.

«Поскольку суть проекта заключается в усилении парка электрических троллейбусов с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов для снижения общих выбросов сектора общественного транспорта Бишкека, UTEP не планировала заменять какие-либо троллейбусы», — заявляют в банке.

В АБР подтвердили, что между ними и мэрией Бишкека не было соглашения о замене троллейбусов на аккумуляторные электробусы.

В августе 2024 года Бишкекский горкенеш одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области. Тогда активисты подали в суд на столичную мэрию, и разбирательства длятся по сей день.

Троллейбусы перестали курсировать в Бишкеке 4 ноября 2024-го. Тем временем, переданные из столицы троллейбусы пока простаивают в регионах. Транспорт также простаивал и в Нарыне, а в марте этого года стало известно, что троллейбусный маршрут в городе полностью остановлен.

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