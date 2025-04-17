Сотрудники спецслужбы вызвали на беседу вице-спикера Жогорку Кенеша Нурбеком Сыдыгалиевым и предупредили о недопустимости публичных недостоверных высказываний. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ 17 апреля.

Что произошло?

15 апреля на объединенном заседании Жогорку Кенеша парламентарии заслушали отчет генпрокурора Максата Асаналиева. Тогда Сыдыгалиев заявил, что в свое время экс-главу MegaCom Акылбека Жамангулова «задержали без доказательств», и тот провел в заключении полгода.

«Прокуратура возбуждала уголовное дело против Акылбека Жамангулова. Это было еще при [генпрокуроре] Курманкуле Зулушеве. Его задержали без доказательств, он провел в СИЗО полгода, а затем был освобожден с оправдательным решением. Я удивляюсь таким делам. Мы знаем, кто и как сажал. Есть факты, когда людей арестовывали, а затем отпускали после получения денег. Если потребуется, он сам завтра или послезавтра напишет заявление и расскажет, сколько денег дал», — сказал тогда вице-спикер.

ГКНБ проверил слова депутата. В спецслужбе утверждают, что по результатам проверки, в которой участвовали сам Сыдыгалиев, Акылбек Жамангулов, экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и другие лица, «заявления не нашли подтверждения».

Также в спецслужбе подчеркнули, что и сам Сыдыгалиев признал, что у него нет фактов, подтверждающих его высказывания.

«Заявленная депутатом ЖК Нурбеком Сыдыгалиевым информация носит недостоверный и провокационный характер, что может привести к обострению общественно-политической ситуации в стране, а также вызвать недоверие граждан к органам госвласти», — заявили в ГКНБ.

Вместе с тем госкомитет в очередной раз предупредил кыргызстанцев об ответственности за «недостоверные и провокационные заявления, направленные на дестабилизацию обстановки в республике».

ГКНБ регулярно распространяет сообщения об ответственности за информацию, которую власти могут посчитать ложной или провокационной. При этом, силовики не ограничиваются только предупреждениями. Граждан Кыргызстана постоянно вызывают на допросы, задерживают и сажают в колонии за посты в социальных сетях.

Подробнее об этом можно почитать в исследовании «Клоопа» «Кого и за что репрессируют в Кыргызстане».

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