Омбудсменка Джамиля Джаманбаева встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой в Москве, сообщила 17 апреля пресс-служба института Акыйкатчы.

На встрече кыргызская правозащитница подняла вопрос о соразмерности и обоснованности применения силы полицейскими во время массового задержания кыргызстанцев в банном комплексе «Бодрость».

«Любые меры административного или силового характера в отношении кыргызстанцев должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств. Кыргызстан — полноправный член Евразийского экономического союза», — напомнила Джаманбаева, призвав коллегу посодействовать в обеспечении защиты прав кыргызстанцев.

Москалькова сообщила, что после ее обращения прокуратура и Миграционная служба России начали проверку этого инцидента.

«По этому факту я уже отреагировала и буду держать на контроле. Сейчас в нашей стране ситуация требует повышенной безопасности. Но при усилении мер безопасности не должны быть ущемлены права добросовестных людей», — сказала она.

Российская правозащитница рассказала, что недавно к ним поступила информация о жестоком обращении с трудовыми мигрантами в аэропорту Шереметьево. Она заверила, что Пограничная и Таможенная службы изучили это и приняли меры.

Не так давно в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как российские полицейские массово избивают граждан Кыргызстана в одной из бань Москвы.

Позже кыргызстанцы рассказали, что инцидент произошел вечером 10 апреля. По их словам, полицейские избили их, пытали различными способами, а после заставили заплатить штрафы. В МВД России же считают, что полицейские «не совершали противоправные действия» в отношении кыргызстанцев.

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